Клип Моргенштерна признали нарушающим закон о рекламе

В частности, в клипе показано употребления алкоголя, реклама финансовых услуг, обращения к несовершеннолетним. Такж используются некорректные утверждения, и оскорбительные образы.

Ведомство планирует возбудить дело об административном правонарушении против певца и Альфа-банка.

Согласно КоАП, за нарушение закона о рекламе в России гражданам грозит штраф от 2000 до 2500 рублей (от 22 до 27 евро), должностным лицам - от 4000 до 20 000 рублей от 44 до 220 евро), а юридическим лицам - от 100 до 500 тысяч рублей (от 1,1 до 5,5 тысячи евро).

В Альфа-банке заявили, что считают клип Моргенштерна «мнением блогера», а не рекламой и не видят в нем нарушений.

"Клип за 10 лямов" был размещен на канале артиста в ноябре 2020 года. На данный момент его посмотрели 22 миллиона раз.

В марте в СМИ появилось сообщение о том, что популярному российскому рэперу Моргенштерну предложили работу в Альфа-банке. Артист должен был стать "директором по работе с молодежью", но после того, как против него было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, учреждение от своих слов отказалось.