Плявниеки: мужчина в порыве гнева угрожал выбросить ребенка в окно

Рядом с многоэтажкой на улице Сахарова рано утром остановились почти все оперативные службы одновременно. Пожарные отправились в подъезд, а полицейские обратили внимание на окно квартиры на верхних этажах дома.

Спасатели задержались по этому адресу ненадолго, так как пожара не было. На этот раз поводом для вмешательства служб стала информация о возможной угрозе несовершеннолетнему ребенку.

"Где-то с десяти, а то и раньше, с девяти часов, у дома стояла полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Она уехала очень поздно, около четырех часов дня. Долго стояла", - поделилась соседка.

Местные жители рассказали Degpunktā, что в одной из квартир произошел семейный конфликт и один из его участников пригрозил выбросить ребенка в окно. Несчастье удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов.