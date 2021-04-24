Сб, 24.04.2021
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Стас Давыдов, видеоблогер
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Плявниеки: мужчина в порыве гнева угрожал выбросить ребенка в окно

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В Риге, в Плявниеках, мужчина в порыве гнева пригрозил расправиться с несовершеннолетним ребенком сожительницы, однако полицейским удалось вовремя вмешаться в конфликт и ребенок не пострадал, сообщает Degpunktā.

Рядом с многоэтажкой на улице Сахарова рано утром остановились почти все оперативные службы одновременно. Пожарные отправились в подъезд, а полицейские обратили внимание на окно квартиры на верхних этажах дома.

Спасатели задержались по этому адресу ненадолго, так как пожара не было. На этот раз поводом для вмешательства служб стала информация о возможной угрозе несовершеннолетнему ребенку.

"Где-то с десяти, а то и раньше, с девяти часов, у дома стояла полицейская машина с включенными проблесковыми маячками. Она уехала очень поздно, около четырех часов дня. Долго стояла", - поделилась соседка.

Местные жители рассказали Degpunktā, что в одной из квартир произошел семейный конфликт и один из его участников пригрозил выбросить ребенка в окно. Несчастье удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов. 

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)

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