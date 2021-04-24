Сб, 24.04.2021
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Лига Козловска, президент Латвийской ассоциации сельских врачей

За сутки подтверждено 711 новых случаев Covid-19. Заболеваемость растет
В больницах находятся 645 пациентов с Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, скончались семь человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

  • один человек в возрасте от 40 до 49 лет;
  • один человек в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека в возрасте от 60 до 69 лет;
  • два человека в возрасте от 70 до 79 лет;
  • один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 404,4 по сравнению с 402,1 случая на 100 000 жителей в пятницу. 

В пятницу, 23 апреля, тесты на Сovid-19 сдал 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%. 

Всего за время пандемии в Латвии Сovid-19 заболели 114 955 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 72 человека с Covid-19.

Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 645 по сравнению с 685 сутками ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 74 госпитализированных пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое.

Выписано из больниц в пятницу 105 пациентов с коронавирусом.

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