За сутки подтверждено 711 новых случаев Covid-19. Заболеваемость растет

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет;

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

два человека в возрасте от 60 до 69 лет;

два человека в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 404,4 по сравнению с 402,1 случая на 100 000 жителей в пятницу.

В пятницу, 23 апреля, тесты на Сovid-19 сдал 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%.

Всего за время пандемии в Латвии Сovid-19 заболели 114 955 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 72 человека с Covid-19.

Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 645 по сравнению с 685 сутками ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 74 госпитализированных пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое.