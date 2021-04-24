Сб, 24.04.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

В пятницу от Covid-19 привиты 7436 человек

Пункт вакцинации в Талси ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 23 апреля, от Covid-19 привиты 7436 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

 Первую дозу вакцины вчера получили 5790 человек, вторую - 1646 человек.

Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации в систему учета вакцинированных.

На этой неделе в среднем прививается 5236 человек в день.

Первую дозу вакцины от Covid-19 уже получили 212 352 человека, что составляет 11,21% населения страны, обе - 37 464 человека, или 1,98% населения.

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