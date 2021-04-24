В пятницу от Covid-19 привиты 7436 человек
В пятницу, 23 апреля, от Covid-19 привиты 7436 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В пятницу, 23 апреля, от Covid-19 привиты 7436 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины вчера получили 5790 человек, вторую - 1646 человек.
Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации в систему учета вакцинированных.
На этой неделе в среднем прививается 5236 человек в день.
Первую дозу вакцины от Covid-19 уже получили 212 352 человека, что составляет 11,21% населения страны, обе - 37 464 человека, или 1,98% населения.