Covid-19 ⟩ Заболеваемость в Литве - 542,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 479,94

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1212 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек, сообщает Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 542,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 240 522 случая Covid-19.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4553 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 390 тестов (8,6%), скончались 11 человек с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 479,94 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 9,4%.

По состоянию на утро 24 апреля в Эстонии госпитализированы 396 пациентов с Covid-19.