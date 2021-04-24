Covid-19 ⟩ Заболеваемость в Литве - 542,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 479,94

Литва
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1212 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек, сообщает Департамент статистики Литвы.
Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,3%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 240 522 случая Covid-19.
Эстония
За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 4553 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 390 тестов (8,6%), скончались 11 человек с коронавирусом.
По состоянию на утро 24 апреля в Эстонии госпитализированы 396 пациентов с Covid-19.
С начала пандемии в Эстонии скончались 1137 человек с коронавирусом.