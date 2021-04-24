У Третьяка две квартиры в Латвии, у жены Валуева - дом в Испании: доходы спортсменов-депутатов Госдумы РФ

Владислав Третьяк ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Один из лучших вратарей в истории хоккея, президент Федерации хоккея России, единоросс Владислав Третьяк заседает в Госдуме РФ уже более 17 лет, с 2003 года. За последний год его доход упал с 26 млн. до 22,5 млн рублей (287 035 евро и 248 395 соответственно).

Среди задекларированного имущества: 4 садовых участка от 12 до 75 соток, множество построек вроде бани, беседки, сарая, котельной, гараж, машиноместо, два жилых дома и жилое здание.

Также Третьяк владеет двумя квартирами в России (одна - в общей долевой собственности) и ещё двумя – в Латвии, каждая из которых по 167 квадратов. 3

Николай Валуев ФОТО: AFP/SCANPIX

Известный в прошлом боксёр Николай Валуев был избран депутатом Госдумы более девяти лет назад, в 2011 году. Согласно декларации депутата, за последний год его доход вырос с 13,3 млн до 20,6 млн рублей (146 829 и 227 419 евро соответственно).

В качестве имущества Валуев указал гараж и небольшую 45-метровую квартиру в общей долевой собственности. В безвозмездном пользовании помимо депутатской ещё одна - 37 квадратов. Во владении политика весьма разнообразный транспорт: мотовездеход, снегоход, снегоболотоход, катер, лодка, лодочный мотор, три автоприцепа, пишет Sports.ru.

Основная недвижимость записана на супругу. У неё в собственности земельный участок земли населенных пунктов (68 соток), другой такой же на 6 соток, помимо этого два жилых дома – в России и Испании, три квартиры – 45-метровая в общей долевой собственности, два нежилых помещения.

Вячеслав Фетисов ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Известный экс-хоккеист и бывший глава Федерального агентства по физической культуре и спорту РФ Вячеслав Фетисов в Госдуме с 2016 года. Его доход за последний год снизился - с 14,9 млн рублей в 2019 до 11,3 млн в 2020 году (164 492 и 124 749 евро соответственно).

Согласно декларации, никакого имущества у Фетисова нет, только квартира в безвозмездном пользовании. В то же время на супругу оформлен земельный участок для строительства комплекса придорожного обслуживания с коттеджной застройкой (88 соток), 2 квартиры, 4 машиноместа, Mercedes и мотовездеход Yamaha.

Антон Шипулин ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Экс-лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин пришёл в Госдуму РФ в 2019 году.

За последний год его доход резко вырос - с 2,7 млн до 16,5 млн рублей (29 807 и 182 156 евро соответственно). 3

Задекларированное имущество включает в себя 11 земельных участков, 2 жилых дома, гаража, квартиры, четыре нежилых помещения. Также в его владении автомобили BMW и Toyota, мотоцикл и прицеп.

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина в Госдуме РФ с 2007 года. За последний год её доход немного вырос - с 6,7 млн до 6,9 млн рублей (73 966 и 76 174 евро соответственно).

Среди задекларированного имущества - земельный участок для садоводства (10 соток), жилое строение (нежилое здание) на 264 квадрата, квартира на 80 квадратов и машиноместо. Также у Родниной три автомобиля (Mercedes, Audi, BMW) и квартира в социальном найме.