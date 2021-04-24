Павлютс обещает масштабную вакцинацию и на майские праздники

По словам Павлютса, на следующей неделе в Латвию прибудет около 106 000 доз вакцин от четырех производителей. Также со следующей недели планируется начать доставку вакцин Pfizer / BioNTech семейным врачам по всей Латвии.

Министр отметил, что за пять дней этой недели в Латвии было вакцинировано 36 645 доз, что на 3 819 доз больше, чем за предыдущую полную неделю.

"На этой неделе мы потратили больше (около 40 000 доз), чем получили (35 700), остатки и резервы будут меньше, чем неделей ранее", - добавил министр.

На этой неделе в среднем прививали 5236 человек в день. В пятницу от Covid-19 привиты 7436 человек. Первую дозу вакцины вчера получили 5790 человек, вторую - 1646 человек. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации в систему учета вакцинированных.