Павлютс обещает масштабную вакцинацию и на майские праздники
Масштабная вакцинация запланирована и на майские праздники с 1 по 4 мая, в микроблоге Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).
Масштабная вакцинация запланирована и на майские праздники с 1 по 4 мая, в микроблоге Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (AP).
По словам Павлютса, на следующей неделе в Латвию прибудет около 106 000 доз вакцин от четырех производителей. Также со следующей недели планируется начать доставку вакцин Pfizer / BioNTech семейным врачам по всей Латвии.
Министр отметил, что за пять дней этой недели в Латвии было вакцинировано 36 645 доз, что на 3 819 доз больше, чем за предыдущую полную неделю.
"На этой неделе мы потратили больше (около 40 000 доз), чем получили (35 700), остатки и резервы будут меньше, чем неделей ранее", - добавил министр.
На этой неделе в среднем прививали 5236 человек в день. В пятницу от Covid-19 привиты 7436 человек. Первую дозу вакцины вчера получили 5790 человек, вторую - 1646 человек. Эти данные еще могут измениться по мере ввода информации в систему учета вакцинированных.
Первую дозу вакцины от Covid-19 уже получили 212 352 человека, что составляет 11,21% населения страны, обе - 37 464 человека, или 1,98% населения.