Увеличилось количество школьников, которые выбрали профессиональное образование

В этом учебном году 59,9% школьников учатся в общеобразовательных школах, 40,1% - в учреждениях профессионального образования, тогда как в предыдущем учебном году это соотношение составляло 60,7% и 39,3%.

Как отметили в министерстве, престиж профессионального образования растет. В документах планирования системы образования установлена амбициозная цель добиться соотношения 50 к 50, что свидетельствовало бы о важности профессионального образования для народного хозяйства.

За последние 10 лет была проведена оптимизация профессиональных образовательных учреждений - с 92 подведомственных МОН учреждений их количество уменьшилось до 31 в 2019 году. В результате оптимизации созданы крупные техникумы - Центры компетенции профессионального образования, которые в настоящее время являются основной системы профессионального образования.