"В фокусе недели" ⟩ Вызовы экономики после пандемии: зависимость производителей от государства и стагнирующая дефляция

Впрочем, Шуваев предупреждает, что развернутая государством поддержка частного сектора может оцениваться двояко. "Мы в течение последнего года были вынуждены очень приблизить господдержку к частному сектору, и я не считаю, что это что-то заслуживающее критики, но сейчас
не только в Латвии, но и глобально можно наблюдать, что частный сектор в целом становится все более зависимым от различных форм государственной поддержки.
Вопрос - как это будет выглядеть в будущем, насколько сильно частный капитал может стать фундаментально зависимым от господдержки. Один из крупнейших политических и социальных вызовов - убедиться, что политика будущего и вид, как частный капитал использует господдержку, во-первых, установлен демократически и действительно в интересах общества, чтобы не было так, что есть какие-то частные заинтересованные группы, которые в своем роде узурпируют господдержку через конкретные каналы лоббирования", - отмечает социальный антрополог.
Бредикс согласен, что господдержка может стать рискованной темой, если она сконцентрируется в руках узкой заинтересованной группы или честный сектор без нее уже не сможет существовать, однако добавил, что очень важно рассматривать этот вопрос не только в масштабе Латвии, но и Европы и всего мира, так как нам нужно конкурировать с иностранными производителями.
Вместо инфляции - стагнирующая дефляция?
Комментируя прогнозы по поводу ожидаемого скачка цен, когда жизнь вернется на старые рельсы, представитель Rimi Latvia признал, что предприятие уже получило заявления нескольких производителей о повышении цен на молочные продукты, куриное мясо и товары, на которые растут цены на бирже.
"Рост цен в отдельных категориях товаров приближается, да.
Прогнозировать, насколько далеко и в каком направлении они пойдут осенью, я не возьмусь, но мы начали оценивать запросы на увеличение цен", - признал Блумс.
Шуваев, впрочем, по поводу прогнозов экономистов об инфляции настроен скептично. "Допускаю, что в краткосрочном порядке действительно может быть какой-то рост цен, но по моим наблюдениям, ожидания относительно инфляции в большей мере связаны с политикой США и фискальными стимулами, по поводу которых приняла решение администрация Джо Байдена. Это отразилось и на стоимости евро. Говоря о Еврозоне, нам нужно помнить, что последние десять лет мы провели под знаком дефляции, а не инфляции.
Если мы посмотрим на разницу выпуска или материальное благосостояние, которое было бы создано в отсутствие пандемии, фискальная реакция еврозоны непропорциональна и не соответствует размерам разницы выпуска.
Если только не произойдет какой-то дополнительный фискальный стимул этим летом, по поводу которого может принять решение Евросоюз, я не вижу основания говорить об усилении инфляции в долгосрочном порядке, скорее наоборот - о стагнирующей дефляции", - сказал Шувалов.
Все ли захотят вернуться к "старой жизни"?
"Точка, о которой мы слишком мало говорим сейчас, - это процесс возвращения: будет ли он спонтанным или в какой-то степени управляемым? Ясно, что это возвращение не будет равномерным - будут люди, которые очень хорошо привыкли работать, потреблять и действовать в нынешнем состоянии, и которые вообще не хотят возвращаться к прежнему ритму, и у которых в связи с этим будет повышен психоэмоциональный риск, что может превратиться в еще куда большее социальное давление. Это вопрос, о котором нужно думать не только на уровне публичных дискуссий, но и на политическом уровне", - предупредил Шуваев.