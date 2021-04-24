"В фокусе недели" ⟩ Вызовы экономики после пандемии: зависимость производителей от государства и стагнирующая дефляция

Говоря о влиянии кризиса на цены на продукты в течение последнего времени, директор департамента по управлению категориями Rimi Latvia Миланс Блумс признал, что пандемия внесла коррекции в привычки покупателей - по-прежнему резко продолжают расти объемы покупок в интернете; покупатели посещают магазин реже, а корзины покупок стали больше. Товары наивысшей ценовой категории в этом время потребители выбирают реже, но больше ищут особые предложения со скидками.

Впрочем, Шуваев отметил, что привычки и траты между различным группами доходов отличаются. У богатейших домашних хозяйств траты на продовольствие образуют процентно меньшую часть расходов, тогда как

у групп общества с более низкими доходами давление на кошельки и выбор куда сильнее.

В то же время он отметил, что по-прежнему нет окончательных данных о том, насколько сильно изменились доходы в разных группах общества, поэтому пока что можно только догадываться, как пандемия повлияла на качество жизни людей.

Шуваев отказался прогнозировать, останутся ли изменения в действиях потребителей в будущем. Чем большее время мы проводим таких условиях, тем больше возможность того, что новые привычки укрепятся сами по себе. В то же время он напомнил, что

сейчас горизонт времени, в котором мы живем, может казаться бесконечным, однако есть столь же большая возможность того, что через пару лет мы вернемся к ритму, который знали еще год назад.

"Например, испанский грипп 100 лет назад бушевал глобально, и казалось, что он оставит глобальные последствия, но нужно помнить, что, например, образ жизни, о котором можно прочитать в романах Фицжеральда о 20-х годах, не создает впечатления, что США в тот момент переживали сильную пандемию", - отметил социальный антрополог.

Рискованная "игла" государственной поддержки

Говоря о влиянии пандемии на производителей, Блумс указал: после перехода на удаленное обучение и ограничение работы кафе и ресторанов видно, что жители вынуждены куда чаще готовить дома. Те же самые ограничения повлияли и на производителей - остановлены поставки продуктов по программе "Школьный плод" и предприятиям общепита.

"Искали способы, как больше предлагать местные продукты нашим покупателям. Экономисты подсчитали - если 20% импортированных продуктов заменить местными, то это будет 200 миллионов в год. Для экономики Латвии, по-моему, это довольно впечатляющее число", - отметил Блумс. Предприятие побуждает жителей оценить возможность чаще приобретать местные продукты, поддержав таким образом попавших в трудности латвийских производителей, и Блумс выразил надежду, что тенденция к выбору в пользу местных продуктов останется и в будущем.

И председатель правления предприятия Dimdiņi Оскар Бредикс признал, что, реагируя на изменение привычек покупателей, предприятие начало предлагать продукты в маленьких упаковках и за меньшую цену, чтобы их могли себе позволить и покупатели, доходы которых снизились.