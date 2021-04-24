Сб, 24.04.2021
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Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии

"В фокусе недели" ⟩ Вызовы экономики после пандемии: зависимость производителей от государства и стагнирующая дефляция

  • Кризис Covid-19 сильнейшее давление оказал на самые тонкие кошельки
  • Возвращение к "нормально жизни" не будет равномерным, и не все этого хотят
  • Выросла зависимость частного сектора от господдержки. Как это решить?
  • За краткосрочной инфляцией может последовать стагнирующая дефляция

Возвращение к "нормальной жизни" после пандемии будет неравномерным и полным вызовов, особенно в экономике - за время этого кризиса значительно увеличилась зависимость частного сектора от разного вида господдержки, кроме того, вместо прогнозируемой инфляции Еврозоне, возможно, придется столкнуться со стагнирующей дефляцией, в пятницу в передаче TVNET "В фокусе недели" признал социальный антрополог Андрис Шуваев.

Говоря о влиянии кризиса на цены на продукты в течение последнего времени, директор департамента по управлению категориями Rimi Latvia Миланс Блумс признал, что пандемия внесла коррекции в привычки покупателей - по-прежнему резко продолжают расти объемы покупок в интернете; покупатели посещают магазин реже, а корзины покупок стали больше. Товары наивысшей ценовой категории в этом время потребители выбирают реже, но больше ищут особые предложения со скидками.

Впрочем, Шуваев отметил, что привычки и траты между различным группами доходов отличаются. У богатейших домашних хозяйств траты на продовольствие образуют процентно меньшую часть расходов, тогда как 

у групп общества с более низкими доходами давление на кошельки и выбор куда сильнее.

В то же время он отметил, что по-прежнему нет окончательных данных о том, насколько сильно изменились доходы в разных группах общества, поэтому пока что можно только догадываться, как пандемия повлияла на качество жизни людей.

Шуваев отказался прогнозировать, останутся ли изменения в действиях потребителей в будущем. Чем большее время мы проводим таких условиях, тем больше возможность того, что новые привычки укрепятся сами по себе. В то же время он напомнил, что 

сейчас горизонт времени, в котором мы живем, может казаться бесконечным, однако есть столь же большая возможность того, что через пару лет мы вернемся к ритму, который знали еще год назад.

"Например, испанский грипп 100 лет назад бушевал глобально, и казалось, что он оставит глобальные последствия, но нужно помнить, что, например, образ жизни, о котором можно прочитать в романах Фицжеральда о 20-х годах, не создает впечатления, что США в тот момент переживали сильную пандемию", - отметил социальный антрополог.

Рискованная "игла" государственной поддержки

Говоря о влиянии пандемии на производителей, Блумс указал: после перехода на удаленное обучение и ограничение работы кафе и ресторанов видно, что жители вынуждены куда чаще готовить дома. Те же самые ограничения повлияли и на производителей - остановлены поставки продуктов по программе "Школьный плод" и предприятиям общепита.

"Искали способы, как больше предлагать местные продукты нашим покупателям. Экономисты подсчитали - если 20% импортированных продуктов заменить местными, то это будет 200 миллионов в год. Для экономики Латвии, по-моему, это довольно впечатляющее число", - отметил Блумс. Предприятие побуждает жителей оценить возможность чаще приобретать местные продукты, поддержав таким образом попавших в трудности латвийских производителей, и Блумс выразил надежду, что тенденция к выбору в пользу местных продуктов останется и в будущем.

И председатель правления предприятия Dimdiņi Оскар Бредикс признал, что, реагируя на изменение привычек покупателей, предприятие начало предлагать продукты в маленьких упаковках и за меньшую цену, чтобы их могли себе позволить и покупатели, доходы которых снизились.

На производственный процесс в Dimdiņi волнообразно повлияли вспышки вируса, которые коснулись работников предприятия, а соответственно - и производство и поставки. Несмотря на то, что партнеры по сотрудничеству отнеслись с пониманием, в этих ситуациях предприятию пришлось задуматься о возможностях улучшить эффективность производства и продуктивность, и оно ищет возможности инвестировать в производственные процессы, признал Бредикс, добавив, что глобальная ситуация вынудила государство развить различные механизмы поддержки для производства и развития.

Впрочем, Шуваев предупреждает, что развернутая государством поддержка частного сектора может оцениваться двояко. "Мы в течение последнего года были вынуждены очень приблизить господдержку к частному сектору, и я не считаю, что это что-то заслуживающее критики, но сейчас

не только в Латвии, но и глобально можно наблюдать, что частный сектор в целом становится все более зависимым от различных форм государственной поддержки.

Вопрос - как это будет выглядеть в будущем, насколько сильно частный капитал может стать фундаментально зависимым от господдержки. Один из крупнейших политических и социальных вызовов - убедиться, что политика будущего и вид, как частный капитал использует господдержку, во-первых, установлен демократически и действительно в интересах общества, чтобы не было так, что есть какие-то частные заинтересованные группы, которые в своем роде узурпируют господдержку через конкретные каналы лоббирования", - отмечает социальный антрополог.

Бредикс согласен, что господдержка может стать рискованной темой, если она сконцентрируется в руках узкой заинтересованной группы или честный сектор без нее уже не сможет существовать, однако добавил, что очень важно рассматривать этот вопрос не только в масштабе Латвии, но и Европы и всего мира, так как нам нужно конкурировать с иностранными производителями.

Вместо инфляции - стагнирующая дефляция?

Комментируя прогнозы по поводу ожидаемого скачка цен, когда жизнь вернется на старые рельсы, представитель Rimi Latvia признал, что предприятие уже получило заявления нескольких производителей о повышении цен на молочные продукты, куриное мясо и товары, на которые растут цены на бирже.

"Рост цен в отдельных категориях товаров приближается, да.

Прогнозировать, насколько далеко и в каком направлении они пойдут осенью, я не возьмусь, но мы начали оценивать запросы на увеличение цен", - признал Блумс.

Шуваев, впрочем, по поводу прогнозов экономистов об инфляции настроен скептично. "Допускаю, что в краткосрочном порядке действительно может быть какой-то рост цен, но по моим наблюдениям, ожидания относительно инфляции в большей мере связаны с политикой США и фискальными стимулами, по поводу которых приняла решение администрация Джо Байдена. Это отразилось и на стоимости евро. Говоря о Еврозоне, нам нужно помнить, что последние десять лет мы провели под знаком дефляции, а не инфляции.

Если мы посмотрим на разницу выпуска или материальное благосостояние, которое было бы создано в отсутствие пандемии, фискальная реакция еврозоны непропорциональна и не соответствует размерам разницы выпуска.

Если только не произойдет какой-то дополнительный фискальный стимул этим летом, по поводу которого может принять решение Евросоюз, я не вижу основания говорить об усилении инфляции в долгосрочном порядке, скорее наоборот - о стагнирующей дефляции", - сказал Шувалов.

Все ли захотят вернуться к "старой жизни"?

"Точка, о которой мы слишком мало говорим сейчас, - это процесс возвращения: будет ли он спонтанным или в какой-то степени управляемым? Ясно, что это возвращение не будет равномерным - будут люди, которые очень хорошо привыкли работать, потреблять и действовать в нынешнем состоянии, и которые вообще не хотят возвращаться к прежнему ритму, и у которых в связи с этим будет повышен психоэмоциональный риск, что может превратиться в еще куда большее социальное давление. Это вопрос, о котором нужно думать не только на уровне публичных дискуссий, но и на политическом уровне", - предупредил Шуваев.

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