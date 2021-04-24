Лукашенко готовит декрет о переходе власти в случае свой смерти

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? - приводит агентство слова Лукашенко. - Президента застрелили - назавтра Совет безопасности будет наделен полномочиями". По его словам, документ о том, как будет выстроена власть в стране в подобном случае, кто будет управлять страной "если вдруг", он планирует подписать в ближайшие дни.

Тремя днями ранее четырем задержанным по делу о подготовке "покушения на жизнь" Лукашенко и "вооруженного мятежа" было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата власти.

О предотвращении "военного переворота" в Беларуси заявила ФСБ России 17 апреля.