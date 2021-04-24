На этой неделе семейные врачи использовали для вакцинации в основном вакцину от Moderna

В целом за пять рабочих дней этой недели вакцину от Covid-19 получили минимум 36 648 жителей, что является наибольшим числом вакцинированных за неделю.

На данный момент общее число использованных доз по отношению к числу жителей достигло 13%. Минимум одну дозу вакцины получили 11% жителей Латвии.

Всего по лечебным учреждениям и практикам семейных врачей на этой неделе было разделено более 41 000 доз вакцин, из них 58% - вакцины Moderna, 35% - Pfizer/BionTech, а оставшиеся - AstraZeneca для второй дозы.

Для обеспечения вакцинации в 78% случаев вакцину Moderna использовали семейные врачи, а в 22% случаев - лечебные учреждения.

До сих пор вакцинацию Pfizer/BionTech осуществляли только большие больницы, обеспечивающие услугу вакцинации, а также отдельные медучреждения, однако уже в ближайшее время поставку этой вакцины можно будет обеспечить и большему кругу поставщиков услуги вакцинации.

В пятницу первую прививку от Covid-19 получили 5790 человек.

Принимая во внимание, что ввод данных возможен на протяжении нескольких дней, этот результат еще может измениться.

Вторую прививку в пятницу получили 1646 человек, таким образом, в целом за день были привиты 7436 человек.