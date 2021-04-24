Главное за 24 апреля ⟩ Нецензурный твит в адрес стран Балтии, признание геноцида армян и версии происшествия в Тукумсе
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Мы понимаем, что у вас катастрофически не хватает времени уследить за всем. Собрали главное за день!
Полиция расследует несколько версий произошедшего в Тукумсе, где в пятницу ночью тяжелые ожоги получили двое мужчин, однако в интересах следствия более подробная информация не предоставляется. Известно, что мужчины уже ранее получали угрозы, но полиция Тукумса отказалась возбуждать уголовный процесс. Также в полиции сообщили, что информация о возможной связи поджога с высказанными ранее гомофобскими угрозами не подтвердилась.
Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года. Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Это заявление не повлечет правовых последствий, но может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией.
Лукашенко готовит декрет о переходе власти в случае свой смерти. В случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. По его словам, документ о том, как будет выстроена власть в стране в подобном случае, кто будет управлять страной "если вдруг", он планирует подписать в ближайшие дни.
Посольство РФ в Беларуси на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии ответило нецензурно - хештегом #SmallDickEnergy. Вскоре после публикации этот твит был удален, а посольство его появление никак не прокомментировало. Однако вскоре посольство России в Беларуси опубликовало новый твит, в котором читателям предлагается самим выбрать подходящий хештег к посту литовского министра - smalldipenergy или smalldickenergy.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет. В пятницу, 23 апреля, тесты на Сovid-19 сдал 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 404,4 по сравнению с 402,1 случая на 100 000 жителей в пятницу.
Павлютс обещает масштабную вакцинацию и на майские праздники. По словам Павлютса, на следующей неделе в Латвию прибудет около 106 000 доз вакцин от четырех производителей. Также со следующей недели планируется начать доставку вакцин Pfizer / BioNTech семейным врачам по всей Латвии.
В мире начинает распространяться индийский штамм коронавируса. С недавних пор в мире начала распространяться еще одна мутация Covid-19 - индийский штамм коронавируса B.1.617, о котором пока что очень мало информации. Мутация, обнаруженная в Индии в начале октября, сейчас обнаружена в США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Германии.
Заболеваемость в Литве - 542,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 479,94. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1212 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек. В Эстонии за сутки - 390 новых случаев коронавируса.
Выбор Pfizer: на месте Израиля могла быть Эстония. В опубликованном в среду, 21 апреля, материале издание Israel Hayom сообщило, что изначальным выбором для массовой вакцинации Pfizer была Эстония, но премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и бывший посол страны в США Рон Дермер смогли переубедить руководителя фирмы Альберта Бурлу.
В знаменитом орлином гнезде в Дурбе вылупился уже второй детеныш. Как сообщает портал neatkariga.nra.lv, второй орленок вылупился на рассвете. На видео, размещенном на сайте, виден как птенец, вылупившийся ранее, так и более слабенький "новорожденный". В свою очередь, по наблюдениям LETA, около 10 часов утра, когда взрослые птицы поменялись в гнезде местами, родившийся сегодня птенец уже выглядел покрепче.
В Риге в парке Победы расцвела сакура, сообщает агентство LETA. Посетители парка спешат запечатлеть прекрасные цветки и, несмотря на не самую лучшую погоду, наслаждаются яркими весенними мгновениями в этом рижском парке.
У Третьяка две квартиры в Латвии, у жены Валуева - дом в Испании: доходы спортсменов - депутатов Госдумы РФ. Депутаты Государственной думы РФ опубликовали данные о доходах и имуществе за 2020 год. Sports.ru собрал сведения по всем, кто до прихода в думу проявил себя в спорте - таких оказалось 15. 14 из них представляют "Единую Россию". Рассказываем, сколько заработали некоторые из них.
Янис Тимма остался без работы в России. Баскетболист больше не является игроком подмосковной команды "Химки". Все началось с того, что болельщики стали упрекать Тимму в потере интереса к игре. Причиной этого якобы являлись отношения с Анной Седоковой.
"Всевидящее око", где сидел первый чекист. Самая известная тюрьма Литвы. От монастыря до "всевидящего ока" - тюрьмы для политзаключенных Советского Союза и нацистской Германии, а после закрытия - до съемочной площадки популярного сериала Stranger Things. Такую необычную судьбу пережила Лукишкская тюрьма в центре Вильнюса.
Манижа о поездке на "Евровидение", хейте и самоцензуре: "Это жесть. Мне так стыдно..." Российская исполнительница Манижа Сангин (Manizha) стала гостьей программы Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой". 29-летняя певица рассказала, как переживает негативное отношение и критику в свою сторону после того, как она победила на национальном отборе на "Евровидение-2021".