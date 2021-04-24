Главное за 24 апреля ⟩ Нецензурный твит в адрес стран Балтии, признание геноцида армян и версии происшествия в Тукумсе

События дня:

Полиция расследует несколько версий произошедшего в Тукумсе, где в пятницу ночью тяжелые ожоги получили двое мужчин, однако в интересах следствия более подробная информация не предоставляется. Известно, что мужчины уже ранее получали угрозы, но полиция Тукумса отказалась возбуждать уголовный процесс. Также в полиции сообщили, что информация о возможной связи поджога с высказанными ранее гомофобскими угрозами не подтвердилась.

Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года. Байден первым из президентов США признал резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году геноцидом. Это заявление не повлечет правовых последствий, но может подпортить отношения администрации Байдена с Турцией.

Лукашенко готовит декрет о переходе власти в случае свой смерти. В случае чрезвычайной ситуации, в частности его гибели, президентские полномочия перейдут Совету безопасности страны. По его словам, документ о том, как будет выстроена власть в стране в подобном случае, кто будет управлять страной "если вдруг", он планирует подписать в ближайшие дни.

Посольство РФ в Беларуси на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии ответило нецензурно - хештегом #SmallDickEnergy. Вскоре после публикации этот твит был удален, а посольство его появление никак не прокомментировало. Однако вскоре посольство России в Беларуси опубликовало новый твит, в котором читателям предлагается самим выбрать подходящий хештег к посту литовского министра - smalldipenergy или smalldickenergy.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет. В пятницу, 23 апреля, тесты на Сovid-19 сдал 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снова вырос - он составил 404,4 по сравнению с 402,1 случая на 100 000 жителей в пятницу.

Павлютс обещает масштабную вакцинацию и на майские праздники. По словам Павлютса, на следующей неделе в Латвию прибудет около 106 000 доз вакцин от четырех производителей. Также со следующей недели планируется начать доставку вакцин Pfizer / BioNTech семейным врачам по всей Латвии.

В мире начинает распространяться индийский штамм коронавируса. С недавних пор в мире начала распространяться еще одна мутация Covid-19 - индийский штамм коронавируса B.1.617, о котором пока что очень мало информации. Мутация, обнаруженная в Индии в начале октября, сейчас обнаружена в США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Германии.

Заболеваемость в Литве - 542,3 случая на 100 000 населения, в Эстонии - 479,94. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1212 новых случаев коронавируса, скончались шесть человек. В Эстонии за сутки - 390 новых случаев коронавируса.