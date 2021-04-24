ВИДЕО ⟩ Ужасный дебют "Ноа" в чемпионате и ещё один сюрприз от "Метты"

Ноа - Спартак 0:5

В середине апреля Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Латвийскую федерацию футбола (ЛФФ) допустить к участию в чемпионате Латвии команду "Ноа" из Юрмалы, хотя сезон начался месяц назад. Новичок "Вирслиги" дебютировал в чемпионате сразу в шестом туре матчем против "Спартака".

Футболисты "Ноа" ожидаемо не смогли навязать борьбу сопернику и потерпели разгромное поражение со счётом 0:5. Голами в составе "Спартака" отметились Окоси Эдере, Луис Игбиневека, Леонардо Ривойра, Леонель Вамба и Хайтам Кербаш.

Отметим, что ещё вчера до конца не было известно какой состав будет у "Ноа", но в итоге среди футболистов дебютанта "Вирслиги" можно увидеть несколько знакомых фамилий, например, Алексей Грязнов, Алан Синельников, Владислав Кузьмин, Гатис Штраус.

Метта - Валмиера 1:1

Во втором субботнем матче, который проходил на футбольном поле рижской средней школы Ханзас, вновь удивила "Метта". В четвёртом туре подопечные Андриса Рихертса остановили действующего чемпиона "Ригу" (1:1), в пятом - вице-чемпиона РФШ (3:3), а на этот раз столичные футболисты сыграли вничью с "Валмиерой".

Счёт в матче на 12-й минуте открыл игрок "Валмиеры" Лука Силагадзе, который нанёс точный удар из-за пределов штрафной. Во втором тайме хозяева стали действовать активнее, а игроки "Валмиеры" опасно контратаковали, иногда проверяя на прочность штангу ворот "Метты".



Упорство хозяев было вознаграждено на 86-й минуте, когда "Метта" получила право на достаточно спорный 11-метровый удар, который безошибочно реализовал Лукас Вапне.