Подробная информация о 711 зарегистрированных в пятницу новых случаях Covid-19

В Риге за сутки зарегистрировано 183 новых случая, и в целом за 14 дней кумулятивное число заболевших в столице составляет 2549 человек.

В Елгаве было констатировано 58 новых случаев Covid-19, и общее число зараженных достигло 425. В Даугавпилсе - 24 новых случая и 290 за две недели.

Резкий рост заболеваемости наблюдается в Сигулде. Здесь в целом заболели 75 человек, но 24 из них - новые случаи.

В Лиепае зарегистрировано 22 новых случая заражения, в Марупском крае - 21, в Резекненском крае - 19, в Юрмале - 16, в Саласпилсе - 14, в Елгавском, Огрском и Талсинском краях - по 13, в Резекне - 12, в Ропажском крае и Валмиере - по 11, в Кекавском крае - 10. В остальных регионах число новых случаев ниже десяти.

Наибольшее число заболевших за последние две недели в Риге - 2549, в Елгаве - 425, в Даугавпилсе - 290, в Огрском крае - 219, в Лиепае - 198, в Резекне - 156, в Юрмале - 154, в Тукумском крае - 147, в Резекненском крае - 141, в Саласпилсском крае - 133, в Марупском крае - 125, в Елгавском крае - 123, в Мадонском крае - 111, в Кекавском крае - 109. В остальных краях число зараженных за последние две недели не превышает 100.

Неретский край - единственный, где за последние 14 дней не было зарегистрировано ни одного больного Covid-19, а в 18 краях число больных составляет от одного до пяти.

14-дневная кумулятивная заболеваемость в Латвии на 100 000 жителей на данный момент составляет 404,4 случая.

В 41 самоуправлении этот показатель выше, в том числе в 17 он превышен на 50%.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 711 новых случаев Covid-19, скончались семь человек. Умершие входили в возрастные категории от 40 до 89 лет.

В пятницу, 23 апреля, тесты на Сovid-19 сдал 14 961 человек, доля положительных результатов составила 4,8%.

Всего за время пандемии в Латвии Сovid-19 заболели 114 955 человек.

За прошедшие сутки в Латвии госпитализированы 72 человека с Covid-19.

Общее количество пациентов с коронавирусом в больницах уменьшилось до 645 по сравнению с 685 сутками ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Состояние 74 госпитализированных пациентов с Covid-19 оценивается как тяжелое.