Вс, 25.04.2021
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Алексей Резников, вице-премьер Украины

Пожар в латвийском пансионате: загорелась котельная, эвакуированы 28 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Прошлой ночью загорелся отопительный котел в пансионате в волости Лутриню Салдусского края, в результате чего были эвакуированы клиенты заведения, сообщает агентство LETA.

Вызов на пожар был получен в 2:31. Согласно предварительной информации, в волости Лутриню Салдусского края на общественном объекте загорелась котельная.

На месте происшествия пожарные констатировали, что на первом этаже двухэтажного здания пансионата горит отопительный котел на площади в один квадратный метр и образовалось задымление.

В результате него сработала автоматическая противопожарная сигнализация и была начата эвакуация людей. Из здания были эвакуированы 28 человек, в свою очередь 11 человек, которые не находились под угрозой, смогли остаться в здании.

Пострадавших нет.

В 3:30 пожар был локализован, помещения проветрили и эвакуированные обитатели смогли вернуться в здание.

В 4:09 работа Пожарно-спасательной службы на месте событий была завершена.

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