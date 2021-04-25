Пожар в латвийском пансионате: загорелась котельная, эвакуированы 28 человек
Прошлой ночью загорелся отопительный котел в пансионате в волости Лутриню Салдусского края, в результате чего были эвакуированы клиенты заведения, сообщает агентство LETA.
Прошлой ночью загорелся отопительный котел в пансионате в волости Лутриню Салдусского края, в результате чего были эвакуированы клиенты заведения, сообщает агентство LETA.
Вызов на пожар был получен в 2:31. Согласно предварительной информации, в волости Лутриню Салдусского края на общественном объекте загорелась котельная.
На месте происшествия пожарные констатировали, что на первом этаже двухэтажного здания пансионата горит отопительный котел на площади в один квадратный метр и образовалось задымление.
В результате него сработала автоматическая противопожарная сигнализация и была начата эвакуация людей. Из здания были эвакуированы 28 человек, в свою очередь 11 человек, которые не находились под угрозой, смогли остаться в здании.
Пострадавших нет.
В 3:30 пожар был локализован, помещения проветрили и эвакуированные обитатели смогли вернуться в здание.
В 4:09 работа Пожарно-спасательной службы на месте событий была завершена.