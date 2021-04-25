Вс, 25.04.2021
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"Я думала, что ослепну". В США женщина случайно закапала глаз клеем

Иллюстративное фото ФОТО: Chetty Thomas/Shutterstock.com

Жительница США Яцедра Уильямс вместо капель для глаз случайно использовала клей, предусмотренный для сломанных ногтей, и заклеила свой глаз, пишет портал Apollo со ссылкой на People.

Женщина из Мичигана случайно заклеила себе глаз, так как использовала клей, предусмотренный для сломанных ногтей, вместо увлажняющих капель для контактных линз.

Уильямс сказала, что проснулась посреди ночи с сухими глазами и захотела снять контактные линзы. В полутьме она открыла сумку, но случайно вытащила из нее бутылку клея для ногтей похожего размера.

По словам женщины, она поняла, что взяла неправильную бутылку, когда жидкость уже была в ее глазу. "Она попала мне в глаз, и я пыталась ее вымыть", - сказала Уильямс.

Однако было уже поздно, и ее глаз склеился. Уильямс начала впадать в панику и кричать, чтобы муж быстрее позвонил в скорую помощь. "Я думала, что ослепну", - сказала Уильямс.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи попытались спасти ее глаз. Несмотря на то, что в результате происшествия женщина потеряла несколько ресниц, зрение осталось нетронутым.

"Врачи сказали, что на самом деле контактная линза спасла мое зрение", - сказала Уильямс.

После инцидента женщина пообещала больше никогда не держать в сумке ни глазные капли, ни клей для ногтей.

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