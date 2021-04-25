Вс, 25.04.2021
Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества. Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент

За прошедшие сутки выявлен 361 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6,6%

Иллюстративное фото ФОТО: eldar nurkovic/Shutterstock

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Скончался один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет. 

За время пандемии в Латвии умерло 2102 больных Covid-19.

В субботу тест на Сovid-19 сдали 5439 человек, доля положительных результатов составила 6,6%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 316 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,1 случая.

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