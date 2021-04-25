За прошедшие сутки выявлен 361 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6,6%
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлен 361 новый случай Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Скончался один человек с коронавирусом в возрасте от 80 до 89 лет.
За время пандемии в Латвии умерло 2102 больных Covid-19.
В субботу тест на Сovid-19 сдали 5439 человек, доля положительных результатов составила 6,6%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 316 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,1 случая.