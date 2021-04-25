Начало карьеры Павла Буре в СССР: первый гол и первый хет-трик - в ворота Ирбе и рижского "Динамо"

Как в одном из интервью в 2016 году вспоминал сам Павел, он встал на коньки в шесть лет. Он немного поиграл во дворе и пошёл записываться в секцию ЦСКА. Параллельно с этим он занимался плаванием: его отец - знаменитый пловец, призёр Олимпиады и чемпион Европы.

Впервые на лёд в "основе" ЦСКА Буре вышел в матче против рижского "Динамо". При всего тысяче зрителей на трибунах уже на четвёртой минуте первого периода Павел отметился голом - первое же его касание шайбы отправило её в ворота легендарного латвийского голкипера Артура Ирбе.

"Миша Васильев, который вышел тогда со мной в четвёртой пятёрке, по правому краю проехал, всех обыграл и отдал мне на пустые ворота. Он сделал для этого гола всё. В первый раз выйти на лед среди профессионалов и сразу забить гол - это был прикольный опыт", - вспоминал потом Буре в одном из интервью.

В первом для себя сезоне 1988/89 года Буре выходил на лёд всего в пяти матчах, в которых набрал два очка (1+1). После этого он отправился на юниорский чемпионат Европы, где в шести матчах набрал десять очков - забивал он как слабым командам (Польша, Швейцария), так и сильным Чехословакии и Швеции. По итогам турнира он вошёл в символическую сборную ЧЕ.

В следующем сезоне Буре уже выходил в основном составе ЦСКА - сначала он играл в одной тройке с Игорем Чибирём и Михаилом Васильевым, однако после матча против ярославского "Торпедо", который состоялся 2 октября 1988 года и завершился победой армейцев со счетом 5:4, в ЦСКА закрепилась тройка Фёдоров - Могильный - Буре. Фамилии говорят сами за себя.

О Буре в ЦСКА писали не столь часто, как о Буре в сборной. Впрочем, комментарии обычно были яркими, приводим несколько из них:.

"Невысокий, не богатырь, зато берёт свое храбростью, техникой, сообразительностью, скоростью. Игрок, одним словом. Кто, не справив ещё 18-летия, столь заметно, ярко начинал в нашем хоккее? Уж не присутствуем ли мы при рождении новой "сверхновой звезды", - писал в январе 1989 года журнал "Футбол-Хоккей" после того, как Буре, судя по архивам, оформил свой первый в карьере хет-трик, кстати, против всё того же Ирбе.

"В январских отчетах фамилия Буре появлялась постоянно - он, безусловно, талантом не обдёлен (какая скромная формулировка!). Однако в последних встречах - с "Химиком" или "Динамо" М - Буре был не слишком заметен. Об этом я вспоминаю не в укор молодому игроку. С молодыми в такой игре, как хоккей, надо обращаться осторожнее - не загнать бы!", - писал знаменитый Дмитрий Рыжков.

"Играть нам с "Динамо", утреннее построение. Пересчитываем ребят - 27 человек. Кого нет? Буре! Нога болит. Тут-то и открылось: Паша по вечерам тайком бегал. Где-то наступил на сучок и вывихнул голеностоп, весь распух. Все равно вышел. Доктор Силин ему ногу обколол. Пашка - боец!"

- вспоминал в интервью Виктор Гущин, правая рука Виктора Тихонова.

"У Тихонова была тренировка "Сантьяго" - 12 рывков по 400 метров. А перед этим разминка - пробежки по 100 - 200 метров. Там-то все силы и оставишь. В субботу одна тренировка, воскресенье выходной - и в понедельник Тихонов устраивал "Сантьяго". Это было чудовищно. Выдерживали Буре, Федоров, да и я", - рассказывал вратарь ЦСКА Алексей Ивашкин.

А отец Павла Буре в далёком 1991 году в интервью журналу "Спортивные игры" рассказал о слабом месте хоккеиста: "У Паши слабые колени - из-за того, что он практически всё время играл за старший возраст и времени на восстановление не оставалось. Где-то его перегрузили. Сейчас надо недостаток исправлять - во время отпуска бегаем, занимаемся со штангой, играем в теннис".