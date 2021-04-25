Трагедия в Багдаде: в результате пожара в больнице для пациентов с Covid-19 погибли 23 человека
В воскресенье в результате пожара в Багдаде в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 погибли минимум 23 человека.
В воскресенье в результате пожара в Багдаде в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 погибли минимум 23 человека.
Пожар начался после взрыва в хранилище кислородных баллонов, сообщает AFP.
По информации службы гражданской обороны, пламя распространилось быстро, так как у больницы нет системы защиты от огня, а подвесные потолки позволили огню быстро охватить легко воспламеняющиеся продукты.
Посреди ночи, когда у 30 пациентов в отделении интенсивной терапии находились десятки родственников, пламя распространилось по нескольким этажам больницы Ибн Аль-Хатиб в Багдаде, зарезервированной для самых тяжелых случаев Covid-19.
Медики и источники в службах безопасности сообщают, что погибли 23 человека, а еще 50 пострадали.