Трагедия в Багдаде: в результате пожара в больнице для пациентов с Covid-19 погибли 23 человека

Пожар начался после взрыва в хранилище кислородных баллонов, сообщает AFP.

По информации службы гражданской обороны, пламя распространилось быстро, так как у больницы нет системы защиты от огня, а подвесные потолки позволили огню быстро охватить легко воспламеняющиеся продукты.

Посреди ночи, когда у 30 пациентов в отделении интенсивной терапии находились десятки родственников, пламя распространилось по нескольким этажам больницы Ибн Аль-Хатиб в Багдаде, зарезервированной для самых тяжелых случаев Covid-19.

В службе гражданской обороны сообщили, что спасены 90 из 120 пациентов и их родственников, но точное число погибших и раненых назвать не смогли.