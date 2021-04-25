Вс, 25.04.2021
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Илья Киреев, музыкант

Трагедия в Багдаде: в результате пожара в больнице для пациентов с Covid-19 погибли 23 человека

Пожар в Багдаде ФОТО: Reuters

В воскресенье в результате пожара в Багдаде в отделении интенсивной терапии для пациентов с Covid-19 погибли минимум 23 человека.

Пожар начался после взрыва в хранилище кислородных баллонов, сообщает AFP.

По информации службы гражданской обороны, пламя распространилось быстро, так как у больницы нет системы защиты от огня, а подвесные потолки позволили огню быстро охватить легко воспламеняющиеся продукты.

Посреди ночи, когда у 30 пациентов в отделении интенсивной терапии находились десятки родственников, пламя распространилось по нескольким этажам больницы Ибн Аль-Хатиб в Багдаде, зарезервированной для самых тяжелых случаев Covid-19.

В службе гражданской обороны сообщили, что спасены 90 из 120 пациентов и их родственников, но точное число погибших и раненых назвать не смогли.

Медики и источники в службах безопасности сообщают, что погибли 23 человека, а еще 50 пострадали.

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