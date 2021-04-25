ВИДЕО ⟩ Усман забил Масвидаля, а Намаюнас вернула титул эпичным нокаутом с ноги

Стоит отметить, что зрители вернулись на турниры UFC, которые на протяжении года проходили либо в Лас-Вегасе, либо на "Бойцовском острове" в Абу-Даби. Во Флориде наконец были полные трибуны.

В первом поединке вечера американец Энтони Смит победил австралийца Джимми Крута в весовой категории до 93 кг. Крут не смог продолжать бой после того, как Смит нанёс несколько точных ударов в первом раунде.

Затем в октагон вышли американцы Крис Уайдман и Юрай Холл, которые должны были определить победителя в средней весовой категории (до 83,9 кг). Бой завершился уже на 17-й секунде - Уайдман пробил лоу-кик и сломал ногу о соперника, свернув ступню.

Боец покинул октагон на носилках, а победу присудили Холлу. Он стал первым бойцом в истории UFC, который одержал победу без единого удара.

После этого настало время первого титульного поединка, в котором чемпионка в наилегчайшем весе (56,7 кг) Валентина Шевченко в пятый раз успешно защитила титулы, досрочно справившись с бывшей чемпионкой на вес ниже Джессикой Андраде.

Уже в начале боя Шевченко завладела полным преимуществом, но Андраде удавалось уйти от попыток чемпионки провести удушающий. Во втором раунде бразильянка оказалась бессильна, когда её соперница начала наносить мощные удары локтями.

Во втором по значимости событии турнира Роуз Намаюнас вновь стала чемпионкой UFC в минимальном весе (до 52,2 кг), отобрав титул у китаянки Вэйли Чжан.

Поединок получился ярким, но быстрым. Намаюнас хорошо двигалась и оставалась вне зоны досягаемости мощных ударов соперницы. На второй минуте боя Намаюнас показала лоу-кик, но пробила той же ногой в голову - Чжан рухнула на канвас, а Роуз снова стала чемпионкой. Кстати, Намаюнас - первая женщина в UFC, которой удалось вернуть титул.