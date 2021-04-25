Пожар в Саласпилсском крае: в огне пострадали один человек, дом, гараж и автомобиль

Вчера в 20.20 был получен вызов на пожар в двухэтажном жилом доме. Площадь возгорания составила 80 кв. м, также горели гараж и стоявший во дворе автомобиль. Пожар был ликвидирован в 0:34.

Еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека. Один из них пострадал и был передан медикам.