Covid-19 ⟩ В Литве - 729 новых случаев, а в Эстонии вышла из строя база данных

Эстония

По техническим причинам с сегодняшнего утра результаты тестов на коронавирус не передаются между лабораторией SYNLAB и digilugu.ee, сообщает Департамент здоровья Эстонии. По состоянию на 13:00 техническая ошибка еще не устранена, поэтому на страницу digilugu.ee не поступили данные всех тестов.

"Поэтому некоторые из людей, которые сдали тест на коронавирус в течение последних суток, не могут просмотреть свои результаты в среде digilugu.ee", - сообщила пресс-служба Департамента здоровья.

В целом же в течение суток в Эстонии было открыто в общей сложности 25 новых историй болезни с Covid-19, скончались шесть человек

По состоянию на утро 25 апреля в Эстонии в больничном лечении нуждается 403 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 59 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 25 новых историй болезни с Covid-19. За сутки выписали 12 человек.

Стационарное лечение требовалось в целом 6,7% от общего количества больных. На прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст пациентов, находящихся на стационарном лечении, составляет 68 лет. Среди всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, число пациентов в возрасте 60 лет и старше составляет 312 человека (77,4%).

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом: 62-летний мужчина, 71-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 88-летний мужчина и 88-летняя женщина. Всего в Эстонии умерли 1143 человека с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 6847 случаев заболевания Covid-19 у 6590 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 729 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались пять человек, сообщает Департамент статистики.