Президент Чехии Милош Земан: расследуются две версии взрыва в Врбетице

Ранее чешское правительство заявило, что подозревает в организации взрывов двух российских агентов - тех же "Петрова" и "Боширова", которых британские власти обвинили в попытке отравления в 2018 году в Солсбери бывшего сотрудника ФСБ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Милош Земан, который известен своей пророссийской позицией, заявил, что у чешской Службы информационной безопасности (контрразведка Чехии) нет прямых доказательств того, что российские агенты побывали на складах в Врбетице.

"Могу заявить, что в отчете Службы информационной безопасности говорится, что не существуют доказательств или свидетельств того, что эти два агента находились на территории Врбетице", - заявил Земан, выступая по чешскому телевидению.

"Из этого, однако, не следует, что подозрения в их участии несерьезны. Мы должны понять, что они тут вообще делали", - добавил он.

Милош Земан также сказал, что отсутствие доказательств не означает, что россиян в Врбетице не было, и заверил, что доверяет следствию.

"Давайте без истерики и домыслов подождем результатов расследования, а потом решим", - сказал президент Чехии.

"Ни одна суверенная страна не может позволить, чтобы два иностранных агента устроили теракт на своей территории, убив двух чешских граждан и нанеся миллиардный ущерб. С другой стороны, мы работаем с двумя следственными версиями. Первая, то есть основная, что произошел взрыв из-за непрофессионального обращения со взрывчатым материалом. И вторая - что это была операция иностранной разведки. Я серьезно отношусь к обеим этим версиям и хочу, чтобы их тщательно изучили", - сказал президент Чехии.

Два загадочных взрыва

Взрывы в Врбетице прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Были уничтожены два склада, погибли два человека. Военный технический институт сдавал склады в аренду фирмам, занимающимся по лицензии торговлей военными материалами.

Как сообщили местные СМИ, оба склада были арендованы фирмой Imex Group из города Острава. В результате первого взрыва - на складе номер 16 - погибли два работника экспортера вооружений IMEX, которой принадлежали вооружения.

Через полтора месяца, 3 декабря 2014 года, действительно прогремел новый, более сильный взрыв примерно в километре от хранилища, уничтоженного в октябре. На этот раз взорвался склад номер 12 - той же компании IMEX, на котором хранилось около 100 тонн боеприпасов.