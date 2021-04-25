Портал: Мерзликин, скорее всего, не поможет сборной Латвии на чемпионате мира в Риге

Ранее в беседах с латвийскими СМИ генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации (ЛХФ) Виестурс Козиолс раскрыл, что к началу чемпионата мира из США на родине ждут пятерых хоккеистов, двое из которых - представители НХЛ. Из НХЛ ждут нападающего "Сан-Хосе Шаркс" Рудольфа Балцерса и голкипера "Коламбус Блю Джекетс" Элвиса Мерзликина.

В разговоре со sportacentrs.com Мерзликин рассказал, что по разным причинам рассматривает возможность не отправляться в Латвию.

"По-прежнему болит плечо, жена в положении, - назвал Мерзликин важнейшие причины, по которым для него ЧМ может пройти мимо. - [Если бы я поехал в Ригу], она бы осталась здесь совсем одна. Действительно хотелось бы поехать на чемпионат, но главное - семья и здоровье". 7

Мерзликин указал, что из-за Covid-19 не видел маму почти год, а, встретив брата, который гостил у него короткое время, не сдержал слёз.

Вратарь отметил, что уже говорил с генеральным секретарем ЛХФ Козиолсом, но окончательное решение пока не принято. Кроме того, Мерзликин не скрывает, что тема чемпионата мира вызвала не один спор между ним и супругой.

"Из-за вируса её мама не может поехать в США. Если бы мама могла приехать, я 100% поехал бы в Латвию, однако свою жену здесь одну я не оставлю. Думаю, что на чемпионат не поеду, но не буду говорить это на все 100%. Просто я честен и прошу прощения у латвийских фанатов", - сказал Мерзликин, не скрывая, что это решение вынуждает его чувствовать себя отвратительно.

Голкипер указал, что в межсезонье он хочет привести в порядок травмированное плечо, чтобы точно принять участие в следующих соревнованиях.

В этом сезоне Мерзликин в 23 матчах НХЛ в среднем пропускал 2,93 шайбы и отразил 91,1% бросков. Вратарь помог команде одержать шесть побед, причём один матч он провёл всухую.