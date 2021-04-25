Вс, 25.04.2021
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Видео ⟩ Фанаты "Спартака" и ЦСКА устроили в Москве массовую драку

В ночь на воскресенье, 25 апреля, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием болельщиков "Спартака" и ЦСКА, сообщил Teleram-канал Baza.

Драка произошла в районе Орехово-Зуевского проезда. В ней приняли участие около 150 человек. Такого масштабного столкновения болельщиков не было давно. 

На место происшествия прибыла полиция, однако участники драки быстро разбежались. Обошлось без задержаний. 

В воскресенье, 25 апреля, "Спартак" и ЦСКА проводят матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. "Спартак" в общей турнирной таблице занимает 3-е место, а "ЦСКА" - 5-е. 

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