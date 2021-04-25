Видео ⟩ Фанаты "Спартака" и ЦСКА устроили в Москве массовую драку
В ночь на воскресенье, 25 апреля, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием болельщиков "Спартака" и ЦСКА, сообщил Teleram-канал Baza.
В ночь на воскресенье, 25 апреля, на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием болельщиков "Спартака" и ЦСКА, сообщил Teleram-канал Baza.
Драка произошла в районе Орехово-Зуевского проезда. В ней приняли участие около 150 человек. Такого масштабного столкновения болельщиков не было давно.
На место происшествия прибыла полиция, однако участники драки быстро разбежались. Обошлось без задержаний.
В воскресенье, 25 апреля, "Спартак" и ЦСКА проводят матч в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. "Спартак" в общей турнирной таблице занимает 3-е место, а "ЦСКА" - 5-е.