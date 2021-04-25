РФШ уверенно обыграла "Ригу", нанеся чемпиону первое поражение в сезоне

Матч проходил в Межапарке на стадионе "Кейзармежс" и завершился уверенной победой РФШ со счётом 3:0.

Гости начали матч очень активно и уже с первых минут устроили настоящий прессинг, не позволяя "Риге" начать атаковать. Активность РФШ принесла свои плоды - на 19-й минуте Томислав Шарич после передачи Роберта Савальниекса головой отправил мяч в сетку ворот.

На протяжении всего матча телезрители и болельщики, которые находились за забором стадиона, могли наблюдать быстрый и интересный футбол с большим количеством моментов и противоборств.

Быстрый футбол в исполнении обеих команд продолжился и во втором тайме. На 71-й минуте форвард РФШ Дарко Лемаич удвоил преимущество своей команды - серб замкнул передачу Шарича, отправив мяч в сетку с острого угла. Этот гол стал для Лемаича четвёртым в текущем сезоне.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Томаш Шимкович, который получил мяч от Эмерсона в районе 11-метровой отметки и точно поразил цель.

Напомним, днём ранее свой первый матч в текущем сезоне чемпионата Латвии провёл футбольный клуб "Ноа", который потерпел сокрушительное поражение от "Спартака" (0:5). В другом субботнем матче "Метта" у себя дома сыграла вничью с "Валмиерой" (1:1).

Турнирная таблица:

Валмиера - 14 очков Рига - 13 очков РФШ - 11 очков Даугавпилс - 10 очков Лиепая - 6 очков Спартак - 6 очков Метта - 3 очка Вентспилс - 1 очко Ноа - 0 очков

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