Вс, 25.04.2021
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РФШ уверенно обыграла "Ригу", нанеся чемпиону первое поражение в сезоне

Футболисты РФШ ФОТО: Nora Krevņeva-Baibakova

В воскресенье, 25 апреля, состоялся один матч шестого тура чемпионата Латвии по футболу, в котором действующий чемпион "Рига" на своём поле принимал РФШ.

Матч проходил в Межапарке на стадионе "Кейзармежс" и завершился уверенной победой РФШ со счётом 3:0.

Гости начали матч очень активно и уже с первых минут устроили настоящий прессинг, не позволяя "Риге" начать атаковать. Активность РФШ принесла свои плоды - на 19-й минуте Томислав Шарич после передачи Роберта Савальниекса головой отправил мяч в сетку ворот.

На протяжении всего матча телезрители и болельщики, которые находились за забором стадиона, могли наблюдать быстрый и интересный футбол с большим количеством моментов и противоборств.

Быстрый футбол в исполнении обеих команд продолжился и во втором тайме. На 71-й минуте форвард РФШ Дарко Лемаич удвоил преимущество своей команды - серб замкнул передачу Шарича, отправив мяч в сетку с острого угла. Этот гол стал для Лемаича четвёртым в текущем сезоне.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Томаш Шимкович, который получил мяч от Эмерсона в районе 11-метровой отметки и точно поразил цель.

Напомним, днём ранее свой первый матч в текущем сезоне чемпионата Латвии провёл футбольный клуб "Ноа", который потерпел сокрушительное поражение от "Спартака" (0:5). В другом субботнем матче "Метта" у себя дома сыграла вничью с "Валмиерой" (1:1).

Турнирная таблица:

  1. Валмиера - 14 очков
  2. Рига - 13 очков
  3. РФШ - 11 очков
  4. Даугавпилс - 10 очков
  5. Лиепая - 6 очков
  6. Спартак - 6 очков
  7. Метта - 3 очка
  8. Вентспилс - 1 очко
  9. Ноа - 0 очков

Следующий тур "Вирслиги":

  • 29 апреля, 18:00, РФШ - "Ноа"
  • 30 апреля, 18:00, "Валмиера" - "Рига"
  • 1 мая, 13:00, "Вентспилс" - "Метта"
  • 1 мая, 15:00, "Даугавпилс" - "Лиепая"
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