В субботу вечером в Иманте из огнестрельного оружия стреляли в человека

Как подтвердили агентству LETA в Государственной полиции, 24 апреля около 20:30 в полицию поступил вызов на бульвар Анниньмуйжас, где в результате взаимного конфликта один человек получил телесные повреждения, которые не представляют угрозу для жизни.

Полицейские проводят обширные оперативные действия. В интересах следствия полиция не дает дальнейших комментариев.

Имеющаяся у полиции информация о мотивах происшествия показывает, что у общественности нет причин беспокоиться о своей безопасности.

В свою очередь, в социальных сетях распространилась информация, в которой жители Иманты сообщают, что стреляли в молодого человека. В субботу вечером на бульваре Анниньмуйжас очевидцы услышали звук, напоминающий выстрел, после чего несколько человек заметили мужчину, лежащего на траве.

Предполагаемый потерпевший затем встал и, держась за спину, с помощью другого мужчины подошел к скамейке на обочине улицы. Затем этого человека положили на носилки и увезли прибывшие сотрудники Службы неотложной медицинской помощи.

В то же время на месте происшествия находилось несколько машин Государственной полиции и на месте работали полицейские.