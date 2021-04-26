Пн, 26.04.2021
Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества. Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент

За прошедшие сутки выявлено 220 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 6,4%

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

  • один человек в возрасте 40-49 лет;
  • два человека в возрасте 80-89 лет;
  • один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2106 больных Covid-19.

В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 536 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,6 случая.

За последние две недели инфекция выявлена у 7718 человек.

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