За прошедшие сутки выявлено 220 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 6,4%
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 220 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:
За время пандемии в Латвии скончались 2106 больных Covid-19.
В воскресенье тест на Сovid-19 сдал 3461 человек, доля положительных результатов составила 6,4%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 115 536 человек.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 404,6 случая.
За последние две недели инфекция выявлена у 7718 человек.