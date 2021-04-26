Пн, 26.04.2021
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De Facto
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В Сети появилось видео из московской больницы: пьяные сотрудницы кричали пожилой пациентке "Чтоб ты сдохла!"

ФОТО: pixabay.com

Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет начали проверку после того, как в Сети появилось видео, снятое в одной из городских больниц, где сотрудницы якобы издевались над пожилой пациенткой, пишет "Медуза".

Как сообщает "Интерфакс", в больницу выехали представители департамента и службы медицинской инспекции, на место вызвали главного врача больницы.

В департаменте отметили, что виновные будут отстранены, а к руководству применят дисциплинарные меры.

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25 апреля Mash опубликовал запись, на которой видно, как женщины в медицинской одежде кричат: "Чтоб ты сдохла, *****!" и "Я тебе вырву ***** щас ногу!", обращаясь к человеку, лежащему на каталке.

Пациентка больницы Леа, которая снимала видео, рассказала, что после отбоя услышала, как в коридоре пьяные медсестры кричат и ругаются матом на пожилую пациентку.

Леа утверждает, что сотрудницы больницы также били пациентку.

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После публикации видео глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах инцидента в одной из московских больниц, сообщается на сайте ведомства.

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