В Сети появилось видео из московской больницы: пьяные сотрудницы кричали пожилой пациентке "Чтоб ты сдохла!"

Как сообщает "Интерфакс", в больницу выехали представители департамента и службы медицинской инспекции, на место вызвали главного врача больницы.

В департаменте отметили, что виновные будут отстранены, а к руководству применят дисциплинарные меры. 1

25 апреля Mash опубликовал запись, на которой видно, как женщины в медицинской одежде кричат: "Чтоб ты сдохла, *****!" и "Я тебе вырву ***** щас ногу!", обращаясь к человеку, лежащему на каталке.

Пациентка больницы Леа, которая снимала видео, рассказала, что после отбоя услышала, как в коридоре пьяные медсестры кричат и ругаются матом на пожилую пациентку.

Леа утверждает, что сотрудницы больницы также били пациентку. 1