На прошлой неделе в Латвии достигнут самый высокий до сих пор темп вакцинации от Covid-19

На прошлой неделе первую прививку получили 33 860 человек, вторую - 9 950, что составляет в среднем почти 6300 человек в день. Ранее максимальный показатель был на неделе с 12 апреля, когда в среднем вакцинировалось около 4800 человек в день. На прошлой неделе было достигнуто рекордное количество вакцинированных за один день - 21 апреля прививку получили почти 10 000 человек.

Вчера, 25 апреля, прививки от Covid-19 получили 1313 человек, в том числе первую дозу - 1289 человек, а вторую - 24 человека.

Вчера первую прививку от Covid-19 получили в основном педагоги, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Вакцинацию первой вакциной проводили всего восемь учреждений. В 80% случаев люди получали вакцину Pfizer.

Вторую прививку вчера получили в основном пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.