Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Уга Думпис: в Латвии 12% населения могли переболеть коронавирусом

Уга Думпис ФОТО: LETA

Главный инфектолог Минздрава Уга Думпис, ссылаясь на данные еще неопубликованного исследования, сообщил программе Panorāma на LTV, что около 12% населения Латвии могли заразиться коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше, чем показывает количество положительных тестов на Covid-19.

По словам главного инфектолога страны, только там, где доля населения, вакцинированного или переболевшего Covid-19 достаточно высока, можно говорить об отмене некоторых ограничений. О том, какая часть населения переболела вирусом, также можно узнать, обнаружив в организме антитела к Covid-19.

Количество антител медленно растет и у жителей Латвии. В этом году из 15780 тестов антитела к Covid-19 были обнаружены у 2074 доноров крови, свидетельствуют данные Государственного центра доноров крови за март. Доля положительных случаев увеличилась с 10% до 15%.

В настоящее время 2% латвийского населения прошли полный курс вакцинации против Covid-19, а почти 12% получили хотя бы одну вакцину.

Думпис отмечает, что население Латвии пока относительно мало вакцинировано от Covid-19, и относительно небольшая часть населения переболела вирусом.

Думпис, ссылаясь на данные исследования, которые еще не были опубликованы, отмечает, что инфекция Covid-19 затронула 12% людей, участвовавших в исследовании.

Однако этот показатель почти вдвое превышает количество положительных тестов на Covid-19 по отношению к общей численности населения Латвии. С начала пандемии инфекция Covid-19 в Латвии была подтверждена примерно у 115 000 человек, что составляет около 6% от 1,89 миллиона населения Латвии. Как известно, у некоторых людей заболевание Covid-19 могло протекать бессимптомно, поэтому они не обращались к врачу и не проходили тест на Covid-19.

Видео: Сюжет передачи Panorāma на LTV

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