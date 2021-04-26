Пн, 26.04.2021
Это нереальнейшее счастье и кайф делать музыку, потому что ты из пустоты рождаешь маленькую жизнь, у которой есть разные этапы развития! Илья Киреев, музыкант
Илья Киреев, музыкант

В пожаре в Рундальском крае погиб один человек

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в результате пожара в Рундальском крае погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Вызов на пожар поступил в 22.37. В квартире в одноэтажном доме горела одна комната. На месте происшествия выяснилось, что горели диван, пол и оконный проем общей площадью пять квадратных метров.

До приезда VUGD из здания эвакуировались 10 человек, а несколько жителей потушили пламя через окно. В квартире был найден погибший.

НАВЕРХ
Back