Министр экономики: антикризисная поддержка предприятий должна быть более адресной

"Если различные ограничения продолжаются и нет четкой уверенности в том, когда они могут закончиться, поддержка обязательно должна продолжаться, потому что как иначе предприниматели смогут выжить, если им запрещено работать более шести месяцев. Без поддержки мы просто обрекаем эти предприятия на банкротство и гибель, и допустить этого нельзя", - сказал Витенбергс.

Он добавил, что с начала 2021 года выплачено больше пособий, чем в 2020 году в целом.

В то же время Витенбергс считает, что в будущем поддержка должна быть более адресной.

"Первоначально, когда мы не знали, что произойдет на следующей неделе, какие отрасли будут ограничены или закрыты, была важна всесторонняя поддержка. Детальный анализ показал, что есть отрасли, которые квалифицируются и просят поддержку, хотя их деятельность никак не ограничена", - сказал Витенбергс, уточнив, что имеет в виду строительство и ИТ.

Министерство экономики предложит продолжать государственную поддержку компаний, наиболее пострадавших от кризиса в условиях пандемии.