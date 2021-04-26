Covid-19: в Литве 514 новых случаев, в Эстонии - 163

Литва

За минувшие сутки было проведено 3953 молекулярных теста (ПЦР) и 2489 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 538,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,3%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 241 872 случая Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3857 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связаны 7808 смертей.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2013 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 163 теста (8,1%) и скончались два человека.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 447,5 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 9%.

За сутки в больницах открыто 22 новые истории болезни Covid-19, стационарное лечение требуется 407 пациентам. Средний возраст госпитализированных пациентов 69 лет, пациенты старше 60 лет составляют среди госпитализированных 316 человек (77%).