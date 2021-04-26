Штабы Навального приостановили свою работу

Как сообщила РИА "Новости" Валерия Ветошкина, член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального,

прокуратура также просила о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков опубликовал ходатайство прокурора Москвы, в котором сказано, что

ведомство попросило суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Вслед за этим штабы Навального опубликовали заявление: "К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников". Из-за решения прокуратуры организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции".