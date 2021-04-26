Пн, 26.04.2021
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Илья Киреев, музыкант
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Штабы Навального приостановили свою работу

Алексей Навальный. На заднем плане - колония в г. Покров Владимирской области ФОТО: Ekrānšāviņš no YouTube video, EPA/Scanpix. Kolāža: TVNET

Штабы политика Алексея Навального в разных городах России объявили о приостановке своей деятельности. Незадолго до этого стало известно, что прокуратура приостановила их работу до решения суда по иску об экстремизме, пишет "Медуза". 

Как сообщила РИА "Новости" Валерия Ветошкина, член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального,

прокуратура также просила о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

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Глава региональных штабов Навального Леонид Волков опубликовал ходатайство прокурора Москвы, в котором сказано, что

ведомство попросило суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

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Вслед за этим штабы Навального опубликовали заявление: "К сожалению, работать в прежнем формате мы больше не можем. Это небезопасно для наших сотрудников и наших сторонников". Из-за решения прокуратуры организации заморозят и максимально обезличат свои страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции". 

Суд рассматривает иск в закрытом режиме. Такое решение принято в связи с тем, что материалам дела присвоен гриф "секретно". 

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