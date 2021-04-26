Суд приостановил работу штабов Навального до решения по иску об экстремизме

Как сообщила РИА "Новости" Валерия Ветошкина, член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального,

прокуратура также просила о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

"Суд приостановил деятельность штабов Навального, аналогичный вопрос в отношении ФБК еще не решен", - сказала Ветошкина.

Леонид Волков, глава региональных штабов Навального опубликовал ходатайство прокурора Москвы, в котором сказано, что

ведомство попросило суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции".