Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Суд приостановил работу штабов Навального до решения по иску об экстремизме

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

Московский городской суд приостановил деятельность штабов российского политика Алексея Навального до решения по иску о признании их экстремистскими организациями, пишет "Медуза".

Как сообщила РИА "Новости" Валерия Ветошкина, член объединения юристов "Команда 29", которое представляет интересы структур Навального,

прокуратура также просила о приостановке деятельности других структур Навального - Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан.

"Суд приостановил деятельность штабов Навального, аналогичный вопрос в отношении ФБК еще не решен", - сказала Ветошкина.

Леонид Волков, глава региональных штабов Навального опубликовал ходатайство прокурора Москвы, в котором сказано, что

ведомство попросило суд запретить структурам Навального размещать материалы в интернете, проводить публичные мероприятия, участвовать в выборах и референдумах.

Ранее сообщалось, что Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России "иноагентом") и другим организациям Алексея Навального грозит статус экстремистов. С таким иском в Мосгорсуд обратилась московская прокуратура, усмотрев в работе ФБК подготовку к "цветной революции". 

Суд рассматривает иск в закрытом режиме. Такое решение принято в связи с тем, что материалам дела присвоен гриф "секретно". 

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