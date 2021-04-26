Остапенко вернула себе звание первой ракетки Латвии

В обновлённой версии мирового рейтинга WTA Остапенко поднялась на две позиции и сейчас занимает 50-е место, а Севастова опустилась на семь строчек и расположилась на 54-м месте.

На прошлой неделе Остапенко вышла во второй круг турнира в Штутгарте, в то время как Севастова свой последний матч провела на Кубке Билли Джин Кинг в Юрмале.

Третья ракетка Латвии Диана Марцинкевич на этой неделе занимает 278-е место, Даниэла Висмане - 500-е, а Камила Бартоне - 710-е.

Лидером женского мирового рейтинга по-прежнему является австралийка Эшли Барти. Следом идут Наоми Осака из Японии и Симона Халеп из Румынии. В первую десятку также входят американка Софья Кенин, украинка Элина Свитолина, канадка Бьянка Андрееску, белоруска Арина Соболенко, американка Серена Уильямс, чешка Каролина Плишкова и представительница Нидерландов Кики Бертенс.