Гвардиола обошёл Лобановского по числу завоёванных трофеев

Накануне "Манчестер Сити" одержал победу над "Тоттенхэмом" (1:0) в финальном матче Кубка английский лиги. Этот трофей стал для испанского специалиста 30-м в тренерской карьере.

Таким образом, Гвардиола обошёл легендарного Валерия Лобановского и вышел на чистое третье место в списке самых титулованных тренеров в истории футбола.

Отметим, что при подсчёте титулов не учитывались три Кубка Содружества, которые Лобановский завоевал с "Динамо" в 1997, 1998 и 2002 годах.

Лидером рейтинга является бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон - 49 трофеев. На втором месте располагается нынешний главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу - 34 титула. Под его руководством в воскресенье киевское "Динамо" стало 16-кратным чемпионом Украины.