Гвардиола обошёл Лобановского по числу завоёванных трофеев
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обошёл бывшего наставника сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского по количеству завоёванных трофеев в тренерской карьере.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обошёл бывшего наставника сборной СССР и киевского "Динамо" Валерия Лобановского по количеству завоёванных трофеев в тренерской карьере.
Накануне "Манчестер Сити" одержал победу над "Тоттенхэмом" (1:0) в финальном матче Кубка английский лиги. Этот трофей стал для испанского специалиста 30-м в тренерской карьере.
Таким образом, Гвардиола обошёл легендарного Валерия Лобановского и вышел на чистое третье место в списке самых титулованных тренеров в истории футбола.
Отметим, что при подсчёте титулов не учитывались три Кубка Содружества, которые Лобановский завоевал с "Динамо" в 1997, 1998 и 2002 годах.
Лидером рейтинга является бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон - 49 трофеев. На втором месте располагается нынешний главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу - 34 титула. Под его руководством в воскресенье киевское "Динамо" стало 16-кратным чемпионом Украины.
Гвардиоле потребовалось 12 лет, чтобы завоевать 30 трофеев, тогда как Лобановский завоёвывал свои титулы в течении 42 лет, Луческу - 40 лет, а Фергюсон - 39 лет.