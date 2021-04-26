Пн, 26.04.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны Латвии

Премьер не будет требовать отставки министра экономики

Кришьянис Кариньш ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник, 26 апреля, состоялось заседание коалиции под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. По его итогам прошла пресс-конференция. Один из центральных вопросов - переход министра экономики Яниса Витенбергса из KPV LV в Национальное объединение и влияние этого решения на стабильность коалиции.

Видео: Пресс-конференция по итогам заседания  

Несмотря на призыв правления партии KPV LV отозвать с поста министра экономики Яниса Витенбергса, который перешел из KPV LV в Национальное объединение, премьер-министр Кришьянис Кариньш не планирует требовать его отставки.

Глава правительства в понедельник после заседания коалиции заявил журналистам, что не собирается требовать отставки министра, так как у коалиции еще много работы.

"Во-первых, мы должны выводить государство из кризиса из-за Covid-19, что в значительной мере отражается на экономике. Во-вторых, мы должны продолжать начатые реформы и довести их до конца, а также с умом вкладывать средства из европейских фондов и планировать дальнейшее развитие страны", - сказал Кариньш, добавив, что для этого нужна полная и дееспособная команда.

Как сообщал RUS TVNET, 21 апреля Витенбергс заявил, что покинет ряды KPV LV, чтобы вступить в Национальное объединение. Правление KPV LV решило отозвать Витенбергса с должности министра экономики, о чем был извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер в свою очередь считает, что эту ситуацию должны разрешить между собой Национальное объединение и KPV LV.

Сам министр заявил, что не намерен уходить в отставку, и половина фракции KPV LV в Сейме также выразила поддержку тому, чтобы Витенбергс оставался министром экономики.

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