"Авангард" в одном шаге от победы в Кубке Гагарина
В пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде переиграл московский ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.
В пятом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский "Авангард" на выезде переиграл московский ЦСКА и вышел вперёд в финальной серии Кубка Гагарина.
Матч проходил в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершился победой подопечных Боба Хартли со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
На 25-й минуте "Авангард" убежал в контратаку и Дамир Шарипзянов открыл счёт, а ровно десять минут спустя Рид Буше в меньшинстве удвоил преимущество омской команды. Голкипер "Авангарда" Шимон Грубец отразил все 26 бросков.
Таким образом, после пяти матчей счёт в серии стал 3:2 в пользу омского "Авангарда". Шестой матч серии состоится 28 апреля в Балашихе.
Напомним, впервые в истории КХЛ два раза подряд в финале встречаются одни и те же команды. В финале сезона-2018/2019 армейцы впервые в истории стали обладателями Кубка Гагарина. Сезон-2019/2020 в КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.