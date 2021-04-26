"Авангард" в одном шаге от победы в Кубке Гагарина

Матч проходил в Москве на "ЦСКА-Арене" и завершился победой подопечных Боба Хартли со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

На 25-й минуте "Авангард" убежал в контратаку и Дамир Шарипзянов открыл счёт, а ровно десять минут спустя Рид Буше в меньшинстве удвоил преимущество омской команды. Голкипер "Авангарда" Шимон Грубец отразил все 26 бросков.

Таким образом, после пяти матчей счёт в серии стал 3:2 в пользу омского "Авангарда". Шестой матч серии состоится 28 апреля в Балашихе.