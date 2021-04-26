Четыре хоккеиста пополнили тренировочный лагерь сборной Латвии

Напомним, 20 и 21 апреля сборная Латвии на выезде провела два проверочных матча против команды Словакии. В первой встрече сильнее оказались латвийские хоккеисты (2:1), а на следующий день победу одержали хозяева (1:0). Обе игры завершились в овертайме.

В понедельник, 26 апреля, стало известно, что к сборной Латвии присоединились защитники Кристофер Биндулис и Артур Кулда, а также нападающие Филипп Бунцис и Марис Бичевскис.

Биндулис и Бунцис в этом сезоне представляли команду "Крефельд Пингвин", которая выступает в Немецкой хоккейной лиге (DEL). 25-летний Биндулис в минувшем сезоне провёл 35 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. 23-летний Бунцис в 38 матчах забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

Добавим, что за "Крефельд Пингвин" в минувшем сезоне выступал также Мартиньш Карсумс, который также находится в числе кандидатов в сборную Латвии.

32-летний Кулда также выступал в Немецкой хоккейной лиге, защищая цвета "Нюрнберг Айс Тайгерс". В активе защитника 33 матча и 18 (1+17) набранных очков.

29-летний Марис Бичевскис в минувшем сезоне представлял команду "Млада Болеслав", которая выступает в Чешской Экстралиге. На счету нападающего 52 матча и 17 (6+11) набранных очков.

Также Латвийская федерация хоккея и руководство сборной выразили благодарность за проделанную работу защитнику Гунтису Галвиньшу, который покинул расположение команды.

14 и 15 мая сборная Латвии у себя дома проведёт два проверочных матча против команды Швейцарии, которые станут последними перед чемпионатом мира.

Свой первый матч на турнире сборная Латвии проведёт 21 мая против Канады. Соперниками сборной Латвии на групповом этапе станут Канада, Казахстан, Италия, США, Норвегия, Финляндия и Германия.