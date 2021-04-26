Пн, 26.04.2021
Не представляю, почему [убийство Беззубова] могло быть посланием для меня. Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"
Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"

"Все идет к тому, что встреча состоится": Зеленский о возможных переговорах с Путиным

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Прокуратура Москвы приостановила работу штабов Навального. Против организации расследуют дело об экстремизме. Сами сторонники оппозиционера заявили, что продолжат бороться с Путиным в личном качестве.
  • Россия в прошлом году потратила на военные нужды 62 миллиарда долларов. Расходы страны на вооружение продолжают расти второй год. А сколько тратит Украина и США?
  • "Все идет к тому, что встреча состоится", - сказал Зеленский комментируя возможные переговоры с Путиным. Ранее в Кремле предлагал украинскому лидеру приехать в Москву. Может ли Зеленский согласиться?
  • 35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как за эти годы изменилась зона отчуждения? И почему это место так привлекает туристов?

Все подробности - в новом выпуске!

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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