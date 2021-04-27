Правительство обсудит актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19
Сегодня, 27 апреля, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19.
Сегодня, 27 апреля, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19.
На заседании, которое начнется в 12.00, министры заслушают предоставленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации в стране и вакцинации от Covid-19.
Также правительство примет решение о выделении 54,65 млн евро на доплаты за работу в условиях повышенной опасности медикам.