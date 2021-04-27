Вт, 27.04.2021
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Re:Baltica

Правительство обсудит актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 27 апреля, состоится очередное заседание Кабинета министров, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19.

На заседании, которое начнется в 12.00, министры заслушают предоставленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации в стране и вакцинации от Covid-19.

Также правительство примет решение о выделении 54,65 млн евро на доплаты за работу в условиях повышенной опасности медикам.

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