Вакцины для всех и не только. Правительство информировало о принятых решениях

В пресс-конференции принимали участие:
- Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
- Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
- Министр финансов Янис Рейрс;
- Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис;
- Представитель SPKC Юрий Перевощиков.
Видео: запись пресс-конференции
На заседании, которое началось в 12:00, министры заслушали предоставленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации в стране и вакцинации от Covid-19.
Также правительство рассмотрело вопрос о выделении 54,65 млн евро на доплаты за работу в условиях повышенной опасности медикам.