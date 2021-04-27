Вт, 27.04.2021
Визиты в США как "ё**а", "уборка" в банковском секторе, разговоры в бане и ложные показания - материалы закрытого дела приоткрывают завесу над методами бывшего президента Банка Латвии. Re:Baltica
Re:Baltica

Вакцины для всех и не только. Правительство информировало о принятых решениях

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня, 27 апреля, состоялось очередное заседание Кабинета министров, на котором обсуждались актуальные вопросы по ограничению распространения Covid-19. После заседания прошла пресс-конференция.

В пресс-конференции принимали участие:

  • Премьер-министр Кришьянис Кариньш;
  • Министр здравоохранения Даниэль Павлютс;
  • Министр финансов Янис Рейрс;
  • Директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис;
  • Представитель SPKC Юрий Перевощиков.

Видео: запись пресс-конференции

На заседании, которое началось в 12:00, министры заслушали предоставленную Минздравом информацию об актуальной эпидемиологической ситуации в стране и вакцинации от Covid-19.

Также правительство рассмотрело вопрос о выделении 54,65 млн евро на доплаты за работу в условиях повышенной опасности медикам.

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