За прошедшие сутки выявлено 596 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 3%

Умершие входили в возрастные группы от 60 до 99 лет:

один человек в возрасте 60-69 лет;

два человека в возрасте 70-79 лет;

один человек в возрасте 90-99 лет.

За время пандемии в Латвии скончались 2110 больных Covid-19.

В понедельник тест на Сovid-19 сдал 19 951 человек, доля положительных результатов составила 3%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 116 132 человек.