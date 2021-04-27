В Северной Ирландии убили женщину из Латвии

Многие годы женщина жила и работала в Северной Ирландии, в городе Лимавади.

Полетелова скончалась в пятницу, 23 апреля, в своем доме.

Вскрытие подтвердило, что женщина умерла от нескольких ударов по голове. 2

"Никто не заслуживает такой насильственной смерти. Мы несем ответственность перед ней, ее друзьями и семьей за то, чтобы преступник был задержан и предан правосудию, - сказал представитель полиции Нил МакГинесс. - Несмотря на то, что наше расследование продвигается вперед, я прошу любого, у кого есть какая-либо информация, связаться с нами".

В воскресенье, 25 апреля, 45-летняя женщина была арестована и допрошена по подозрению в убийстве. Также полиция обыскала два объекта недвижимости в окрестности Лимавади.

Друзья и соседи не видели женщину с 19 апреля. В пятницу днем ​​сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о смерти женщины. По результатам вскрытия возбуждено расследование убийства.

Полиция попросила отозваться людей, которые проходили или проезжали мимо дома Людмилы в период с 19 по 23 апреля и заметили что-то подозрительное или могут поделиться записью с видеорегистратора.