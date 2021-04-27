Вт, 27.04.2021
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

В Северной Ирландии убили женщину из Латвии

ФОТО: Artem Furman, Shutterstock.

В Северной Ирландии была убита 61-летняя гражданка Латвии Людмила Полетелова. По подозрению в убийстве задержана 45-летняя женщина, сообщает BBC.

Многие годы женщина жила и работала в Северной Ирландии, в городе Лимавади.

Полетелова скончалась в пятницу, 23 апреля, в своем доме.

Вскрытие подтвердило, что женщина умерла от нескольких ударов по голове.

"Никто не заслуживает такой насильственной смерти. Мы несем ответственность перед ней, ее друзьями и семьей за то, чтобы преступник был задержан и предан правосудию, - сказал представитель полиции Нил МакГинесс. - Несмотря на то, что наше расследование продвигается вперед, я прошу любого, у кого есть какая-либо информация, связаться с нами".

В воскресенье, 25 апреля, 45-летняя женщина была арестована и допрошена по подозрению в убийстве. Также полиция обыскала два объекта недвижимости в окрестности Лимавади.

Друзья и соседи не видели женщину с 19 апреля. В пятницу днем ​​сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о смерти женщины. По результатам вскрытия возбуждено расследование убийства.

Полиция попросила отозваться людей, которые проходили или проезжали мимо дома Людмилы в период с 19 по 23 апреля и заметили что-то подозрительное или могут поделиться записью с видеорегистратора.

"Это было ужасное нападение на женщину в ее собственном доме - месте, где она должна была чувствовать себя в безопасности", - сказал МакГиннес.

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