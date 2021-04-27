Ср, 28.04.2021
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Re:Baltica

"Реал" и "Челси" под проливным дождём не смогли выявить победителя
Обзор Лиги чемпионов

ФОТО: AP/Scanpix

Во вторник, 27 апреля, состоялся первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов сезона-2020/21, в котором мадридский "Реал" принимал лондонский "Челси".

Матч состоялся на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл атакующий полузащитник "аристократов" Кристиан Пулишич, но на 29-й минуте Карим Бензема восстановил равновесие на табло. Во втором тайме командам так и не удалось поразить ворота друг друга, поэтому перед ответной встречей сохранилась интрига.

Кстати, для Бензема этот гол стал 71-м в турнире и француз догнал бывшего нападающего "Реала" Рауля и делит с ним четвёртую строчку по этому показателю. Больше них в Лиге чемпионов забили лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Второй полуфинальный матч между "Челси" и "Реалом" пройдёт 5 мая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В среду, 28 апреля, состоится первый полуфинальный поединок между "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".

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