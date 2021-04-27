"Реал" и "Челси" под проливным дождём не смогли выявить победителя

Матч состоялся на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде и завершился вничью - 1:1.

Счёт в матче на 14-й минуте открыл атакующий полузащитник "аристократов" Кристиан Пулишич, но на 29-й минуте Карим Бензема восстановил равновесие на табло. Во втором тайме командам так и не удалось поразить ворота друг друга, поэтому перед ответной встречей сохранилась интрига.

Кстати, для Бензема этот гол стал 71-м в турнире и француз догнал бывшего нападающего "Реала" Рауля и делит с ним четвёртую строчку по этому показателю. Больше них в Лиге чемпионов забили лишь Криштиану Роналду (134), Лионель Месси (120) и Роберт Левандовски (73).

Второй полуфинальный матч между "Челси" и "Реалом" пройдёт 5 мая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.