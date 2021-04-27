Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

В понедельник от Covid-19 привиты 3178 человек

Вакцинация ФОТО: Unsplash

В понедельник, 26 апреля, от Covid-19 привиты 3178 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 1911 человек, вторую - 1267.

Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 39 804 человека, что составляет 2,1% населения страны. Первой дозой привиты 222 798 человек, или 11,76% населения.

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