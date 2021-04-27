В понедельник от Covid-19 привиты 3178 человек
В понедельник, 26 апреля, от Covid-19 привиты 3178 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
В понедельник, 26 апреля, от Covid-19 привиты 3178 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Первую дозу вакцины получили 1911 человек, вторую - 1267.
Обеими дозами вакцины в Латвии в настоящее время привиты 39 804 человека, что составляет 2,1% населения страны. Первой дозой привиты 222 798 человек, или 11,76% населения.