LTRK: если разрешить работать всем отраслям, их больше не нужно будет поддерживать

По словам Ростовскиса, он воспринял заявление премьер-министра в контексте с быстрым ростом внешнего долга Латвии.
"Все деньги, которые мы инвестируем в различные виды поддержки, это деньги, занятые у нашего будущего", - сказал руководитель LTRK.
Он напомнил о прогнозах Минфина еще до начала кризиса из-за Covid-19 о том, что к концу 2020 года внешний долг государства может превысить 11 млрд евро. Сейчас говорится о том, что к концу этого года он может достичь уже 15 млрд евро.
"Мы очень быстро занимаем деньги за счет будущего, и очевидно, что их нужно будет возвращать всему обществу - как основную сумму, так и проценты", - сказал Ростовскис.
Руководитель LTRK считает, что кризисом из-за Covid-19 государство управляет слабо, применяя неточные инструменты.
"Наша позиция такова - разрешить работать всем, но с соблюдением протоколов [эпидемиологической] безопасности. (…) Большинство отраслей могли бы работать, и их не нужно было бы больше субсидировать или же субсидии были бы очень небольшими. Это означает, что предприятия сами могли бы платить своим работникам, платить налоги, а не сидеть дома и ждать субсидий", - подчеркнул президент LTRK.