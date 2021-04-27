LTRK: если разрешить работать всем отраслям, их больше не нужно будет поддерживать

По словам Ростовскиса, он воспринял заявление премьер-министра в контексте с быстрым ростом внешнего долга Латвии.

"Все деньги, которые мы инвестируем в различные виды поддержки, это деньги, занятые у нашего будущего", - сказал руководитель LTRK.

Он напомнил о прогнозах Минфина еще до начала кризиса из-за Covid-19 о том, что к концу 2020 года внешний долг государства может превысить 11 млрд евро. Сейчас говорится о том, что к концу этого года он может достичь уже 15 млрд евро.

"Мы очень быстро занимаем деньги за счет будущего, и очевидно, что их нужно будет возвращать всему обществу - как основную сумму, так и проценты", - сказал Ростовскис.

Руководитель LTRK считает, что кризисом из-за Covid-19 государство управляет слабо, применяя неточные инструменты.