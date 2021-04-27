"Одеяло быстро загорелось!": в Рундальском крае в результате пожара погиб мужчина

В воскресенье, 25 апреля, около 22:30 в доме в Рундальском крае произошел пожар, в результате которого погиб 43-летний Артур.

Мужчина жил здесь со своей бабушкой. Родственники, которые забрали вещи пожилой женщины в понедельник, сказали, что позаботятся о ней. Пережитое потрясло женщину.

"Мы знаем, что мама открыла дверь, потому что почувствовала запах дыма. Дверь была закрыта. Но он уже горел. Уже был пожар. Она побежала за помощью", - рассказал родственник погибшего Василий.

"Одеяло быстро загорелось", - сказала бабушка.

"По словам бабушки, мы знаем, что он пришел домой с бутылкой "крутки". Мы не знаем, где он ее взял. Он выпил и спокойно лег спать. Ему нравилось спать с головой под одеялом. Я думаю, что он курил, пил и в тот момент у него было такое бессознательное состояние. Та сигарета, которую он курил, тлела несколько часов. Я думаю, сначала он задохнулся, а потом уже..." - сказала родственница погибшего Елена.

Она говорит, что похожая ситуация уже была несколько лет назад, только тогда бабушка вовремя заметила горящее одеяло и спасла спящего внука.

"Там был детектор дыма. Но один раз он здесь курил, датчик начал сигналить, он его разбил. Ну, а потом, знаете как… Но я думаю, что и здесь датчик не помог бы. Скорее всего, он уже ничего не слышал. Скорее всего, он был отравлен продуктами горения. Так все и закончилось. Поскольку он сам сгорел, говорят, что от него мало что осталось", - сказала Елена.

Еще две семьи живут в полуразрушенном доме, где жили Артур с бабушкой. По словам родственников, соседи, живущие прямо за стеной, услышав призывы женщины о помощи, еще пытались что-то спасти.

В Государственной пожарно-спасательной службе отмечают, что пожар не успел разойтись только из-за действий соседей - огонь уничтожил всего пять квадратных метров.